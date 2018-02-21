Дорожный конфликт перерос в драку в Самаре

Два упрямых водителя устроили спарринг прямо на проезжей части. Причиной их конфликта стало то, что мужчины не захотели уступать друг другу проезд. Автомобилист, который невольно стал свидетелем этих событий, запечатлел драку на видео и выложил в сеть интернет.



Инцидент произошел накануне в одном из дворов Самары.



На записи видно, как двое мужчин ожесточенно сражаются друг с другом. В их поединок пытается вмешаться женщина, но ей не удается утихомирить агрессивных водителей. Она даже падает в попытке разнять их, а автомобилисты тем временем продолжают свой бой. Но противостояние не продлилось долго — в какой-то момент агрессоры сами прекратили драку и разошлись.



Официальной информации о данном ЧП не распространяется.

