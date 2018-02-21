В ДТП под Кировском пострадали 15 человек

В ДТП под Кировском пострадали 15 человекЧитайте нас в Telegram
Крупное ДТП произошло в среду на дороге "Апатиты — Кировск" в Мурманской области. В больницу Кировска доставлены 15 человек.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей 6 и 14 лет.
Люди доставлены в больницу Кировска. Два человека находятся в реанимации, остальные получили травмы средней и легкой степени, передает РИА Новости.
11 февраля в Ставрополе произошло похожее ДТП. Водитель "Мерседеса" выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутную "Газель". Травмы получили оба водителя, а также семь пассажиров маршрутки. Все они были доставлены в больницу.
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