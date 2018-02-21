В Китае будут активно бороться со стриптизом на похоронах

В Китае будут активно бороться со стриптизом на похоронахЧитайте нас в Telegram
Минкульт Китая намерено бороться с таким явлением как стриптиз во время погребальных церемоний. Еще в январе ведомство заявило о намерении запустить кампанию против стриптиза на похоронах, свадьбах, различных ярмарках в провинциях Аньхой, Цзянсу, Хэнань и Хэбэй.
Власти запустили специальную телефонную горячую линию для того, чтобы бдительные представители общественности могли сообщать о случаях "непристойного поведения на похоронах". Таким бдительным гражданам было обещано денежное вознаграждение.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Global Times, в Китае считается, что чем больше людей придет на похороны, тем больше чести будет оказано умершему. Поэтому родственники покойного используют всевозможные способы привлечения внимания людей к проводам в последний путь.
Нередко в СМИ появляются репортажи с траурных церемоний, на которых видно, как стриптизерши приглашают на сцену скорбящих мужчин и раздевают их. Зрителями этого действа поневоле становятся дети и старики.
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