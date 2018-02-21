Неудавшийся побег "банды ГТА": спецназовцы получили государственные награды

Государственные награды вручены спецназовцам Росгвардии, предотвратившим попытку побега членов "банды ГТА" из Мособлсуда.

Церемония награждения отличившихся сотрудников ведомства прошла в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Среди награжденных — двое росгвардейцев, участвовавших в предотвращении побега так называемой "банды ГТА". Им вручены орден Мужества и медаль "За отвагу", сообщает "Интерфакс".

Замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин, вручивший награды, отметил, что бойцы показывают примеры добросовестного и мужественного исполнения служебного долга будущим поколениям защитников Отечества.

Первые сообщения об убийствах этой банды появились в мае 2014 года. В ее состав входили 14 человек; преступления совершались на дорогах Москвы, Московской и Калужской областей. За преступниками закрепилось название "банда ГТА", по наименованию серии компьютерных игр Grand Theft Auto, где игровой процесс сопровождается убийствами и ограблениями водителей.

Преступниками были убиты 17 человек, два человека ранены. Девять бандитов предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, главарь уничтожен при задержании.

1 августа 2017 года в здании Мособлсуда пятеро подсудимых попытались бежать. Воспользовавшись тем, что руки у них были зафиксированы не за спиной, а спереди, они обезвредили конвоиров, завладели их оружием и устроили перестрелку. В результате трое бандитов были убиты, двое получили ранения, один из них умер в больнице через две недели.