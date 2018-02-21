Тренер ЦСКА Гончаренко: "Црвена Звезда" – очень опасный соперник

Накануне ответного матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, чьи подопечные принимают белградскую "Црвену Звезду", отметил, что счет гостевого поединка (0:0) очень неприятный. Просто потому, что соперник силен и опасен.

"0:0 — самый неприятный счёт для выездного матча, — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Да, статистика говорит, что команды, которые ответный матч играют дома, чаще проходят дальше. Но соперник достаточно опасный, знает, как действовать на контратаках, у них хорошо поставлена игра".

"Нам надо атаковать на своём стадионе и при своих болельщиках, но при этом нельзя позволить сопернику воспользоваться своими сильными сторонами. Мы можем усилить давление в разные периоды. Важно правильно отреагировать на то, что было в первом матче", — сказал наставник "красно-синих".

Говоря о возможности переноса матчей из Москвы из-за холодов, тренер армейцев отметил: "В моей практике были матчи, которые играли в минус 15. Часто переносить матчи просто некуда. Плюс на футбольном поле теплее, учитывая подогрев, закрытость стадиона, большое количество зрителей. Да, есть фактор отскока мяча, но не думаю, что игрокам стоит большого труда приспособиться к условиям. А вот болельщикам может быть несладко".