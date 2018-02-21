В Москве таксист протаранил автобус

На севере Москвы выясняют обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса и такси. ДТП случилось на Ленинградском шоссе. По словам очевидцев, таксист, уходя от столкновения с другим автомобилем, вылетел на выделенную полосу и врезался в автобус, который стоял на остановке. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. По предварительным данным, три человека пострадали.