CAS рассмотрит дело Крушельницкого 22 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело российского керлингиста Александра Крушельницкого 22 февраля. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Рассмотрение начнется в 08:00 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее была вскрыта допинг-проба "В" спортсмена, которая показала наличие мельдония. При этом количество препарата в организме Крушельницкого говорит о том, что это был одноразовый прием вещества, что не дает никакого преимущества. Другие допинг-пробы спортсмена, взятые у него до Игр-2018, были отрицательными.