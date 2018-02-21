Саратовец оставил за собой след из купюр, убегая от ограбленного бизнесмена

Настоящий денежный дождь пролился на одну из улиц Саратова, где устроили ночной забег налетчик и ограбленный им предприниматель. За "призовые" также боролся сын пострадавшего, бегавший по двору в одних трусах. Камера наблюдения зафиксировала "посев" купюр.

Инцидент произошел около пяти часов утра 15 февраля на 3-й Степной улице, когда 58-летний индивидуальный предприниматель возвращался домой с пакетом продуктов в руках и борсеткой подмышкой. В подъезде на него набросился молодой человек, которому удалось вырвать сумку с крупной суммой, но, убегая, он не заметил, что она была открыта, так что за ним оставался след из купюр.

По нему как раз и следовал быстро отреагировавший бизнесмен: он гонялся за грабителем по двору, пока ему на помощь не пришел сын, явно только что вскочивший с постели. В ходе коротких стычек предприниматель пропустил несколько крепких ударов по лицу, но в конце концов вынудил злоумышленника ретироваться. Вся семья — отец, мать и сын — сначала собрала разбросанные по снегу 700 тысяч рублей, в потом обратилась в полицию.

Врачи диагностировали у отстоявшего свои деньги бизнесмена сотрясение мозга и закрытую травму черепа. По факту инцидента, как уточняет "СарИнформ", возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", однако задержать подозреваемого пока не удалось.