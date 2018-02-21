В столице представили книгу о легендарных разведчиках

Гриф "Секретно" снят: в Российском историческом обществе представили новую книгу о сотрудниках Службы внешней разведки. Ее автор Николай Долгополов многих своих героев знал лично и даже вел с ними задушевные беседы. Своеобразной иллюстрацией к уникальному сборнику стала галерея портретов разведчиков, выполненных в необычном стиле.

Собирать ветеранов Службы внешней разведки в здании Российского исторического общества стало уже доброй традицией. Сегодня увидел свет второй том книги "Легендарные разведчики" — издания про тех, с кого уже снят гриф секретности.

Автор Николай Долгополов, презентуя свою книгу, предупредил сразу: в этом издании собраны не сухие биографии и факты, а дружеские рассказы о судьбе сотрудников внешней разведки, о людях, с кем он был знаком лично.

В мероприятии принял участие и Сергей Нарышкин — председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки. После презентации книги он открыл и новую экспозицию, также посвященную легендам "невидимого фронта". Два десятка портретов, выполненных в черно-золотом монохроме, написали ростовские художники на основе биографий тех людей, чьи образы теперь красуются в галерее исторического общества.

Сергею Нарышкину также представили коллекцию личных вещей сотрудников внешней разведки. Книги, часы, раритеты, привезенные из дальних командировок, фотографии — все это в будущем станет основой для нового музея Службы внешней разведки.