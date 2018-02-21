Жена Аршавина "пойдет" по тяжким статьям

Супруге футболиста Андрея Аршавина Алисе Казьминой может грозить уголовная ответственность.

Как передает телеканал "Россия 24", скандально известная дама стала фигурантом уголовного дела сразу по трём тяжёлым статьям.

Поводом стало заявление казахстанской модели Ольги Семеновой, в котором она обвинила жену спортсмена в угрозах в свой адрес. Казьмина, якобы, очень ревностно отреагировала на совместное видео модели с Аршавиным в Интернете и потребовала "разъяснить происходящее".

В заявлении Семенова пожаловалась на то, что Казьмина хвастала своими связями со спецслужбами и грозилась отрезать сопернице пальцы.

Это уже не первый скандал, в который попадает жена Аршавина. В начале января 2018 года ее сняли с авиарейса в Алма-Ату из-за деструктивного поведения. Казьмина отказалась при взлете пристёгивать себя и ребёнка ремнём безопасности, а также пыталась пересадить няню своих детей в бизнес-класс из эконома, называя себя майором ФСБ.

Позже журналисты выяснили, что в Казахстан Казьмина направлялась как раз разрешить конфликт с Семеновой.

В свою очередь, в центре общественных связей ФСБ РФ проинформировали общественность о том, что супруга Аршавина никогда не работала у них.