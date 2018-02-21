По следам профессора: математик Перельман оставил загадку - покинул ли он Россию

Математик Григорий Перельман, который прославился доказательством гипотезы Пуанкаре и отказом от премии в миллион долларов, вновь взволновал общественность. Своим затяжным молчанием. Появилась даже информация, что ученый покинул страну и живет в Швеции.

О том, что профессор математических наук Григорий Перельман на этот раз может исчезнуть из российского информационного пространства навсегда, заговорили в начале этого года. Мол, переманили математика шведы, для которых еще в 2013 году он работал над нанотехнологическим проектом. Возможно, и не одним. Якобы, в то время Перельман выезжал в Европу неоднократно, даже загранпаспорт сделал сразу на десять лет. С тех пор теоретик-затворник, доказавший в свое время сложнейшую гипотезу тысячелетия, ставит нелегкую задачу как минимум перед российскими СМИ – выйти с ним на связь.

Но как и шесть лет назад, сегодня журналистов успокаивают даже не соседи — сотрудники любимого магазина Перельмана. С ним все в порядке! Как здесь говорят, странного профессора с густой бородой и длинными волосами трудно не знать, когда вокруг него такая шумиха.

- Вы его видели?

"Да, видел. Два дня тому назад", — отвечает продавец в магазине.

- А что он покупал?

"Да я не обращаю на это внимание. Честное слово", — отвечает кассир.

Перельман, которого мы потеряли, оказывается никуда и не уехал. По крайней мере, пока. Что называется – дом стоит, свет горит. В кухонном окне на шестом этаже изредка загорается свет. Местные знают, это Перельман вышел из комнаты, чтобы приготовить еду или взять лекарства для своей мамы. Она живет с ним и, как известно, нуждается в постоянном уходе. Уже много лет она тяжело больна. И это, по мнению соседей, главный аргумент, почему математик до сих пор здесь.

"Мама больна очень. И никуда он пока не собирается", — рассказывает сосед математика Сергей.

- Вы его видели?

"Конечно. Он жив-здоров. Вчера, по крайней мере, был", — отвечает Сергей.

Информация о жизни легендарного математика периодически появляется в сети. Все чаще от местных петербургских блогеров. Все-таки Перельман –гордость Петербурга. И уже появляется немало людей, которые хотят помочь профессору и его семье. Но от любой помощи, как когда-то от заслуженной награды в миллион долларов за решение гипотезы Пуанкаре, Перельман отказывается.