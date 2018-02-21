Большая премьера в Московском театре мюзикла

В день своей шестилетней годовщины Московский театр мюзикла представляет большую премьерную работу — спектакль "Реверс". Как говорят его создатели, это спектакль-размышление, спектакль-поиск, стремление понять, что движет человеком, попавшим в экстремальную ситуацию.