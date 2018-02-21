Конькобежный спорт. Южнокорейцы завоевали серебро в командной гонке

Сборная Южной Кореи завоевала серебро в мужской командой гонке преследования на домашних Олимпийских играх в Пхенчхане. В финальном забеге южнокорейцы уступили команде Норвегии. Третьими стали голландцы.

В женской командной гонке преследования победителем стала сборная Японии, которая в финальном забеге опередила спортсменок из Нидерландов. Бронза у сборной США.

Для сборной Южной Кореи эта медаль стала девятой (4-3-2) на домашней Олимпиаде. В командном зачете хозяева располагаются на восьмом месте.