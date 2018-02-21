Водитель самосвала, нарушивший ПДД, переехал мать с ребенком в Сочи

КамАЗ поехал на красный свет и сбил мать с сыном, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Авария попала в объектив камеры наблюдения.



ДТП произошло около 15:30 во вторник, 20 февраля, в Сочи.



На кадрах видно, как оранжевый грузовик буквально сносит людей, вышедших на "зебру".



По информации местных изданий, за рулем находился 32-летний мужчина, который проигнорировал правила дорожного движения и ехал на красный. Пострадавшие — женщина 43 лет и ее восьмилетний сын, получили серьезные травмы и были госпитализированы.



В данный момент по факту случившегося проводится проверка.

