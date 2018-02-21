В США скончался известный христианский проповедник Билли Грэм

Известный христианский проповедник Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет. Его называли неофициальным советником и духовником некоторых президентов США.

Грэм был пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшего объединения баптистов и считался одним из наиболее влиятельных христианских деятелей США. Он известен массовыми проповедями и кампаниями по всему миру. Общая аудитория Грэма за десятилетия проповедей превысила два миллиарда человек, сообщает РИА Новости.

Грэм руководил рядом христианских СМИ и проповеднических организаций и регулярно входил в списки наиболее влиятельных и популярных людей в США. Неоднократно он приезжал в Россию и страны бывшего СССР.

Два с половиной года назад в Москву приезжал сын Билли Грэма – Франклин, тоже проповедник. В Свято-Даниловом монастыре его принял патриарх Кирилл, беседа касалась положения христианства в мире.

"Мы нуждаемся в отношениях с Россией. Как 70 лет назад мы вместе победили нацизм, так и сейчас вместе должны противостоять сегодняшним угрозам", — заявил тогда Франклин Грэм.