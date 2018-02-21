Ученые выяснили, чего земляне ждут от знакомства с пришельцами

Исследователи из Университета Аризоны выяснили, как люди отреагировали бы на новость об обнаружении инопланетной жизни. Для этого ученые проанализировали сотни статей в прессе, посвященных пришельцам, а также опросили 500 добровольцев, сообщает Frontiersin.

По словам профессора психологии Майкла Варнума, подобные исследования еще не проводились.

Первым делом представители его команды изучили публикации в американских СМИ об инопланетной жизни за последние тридцать лет. В первую очередь, исследователей интересовала интонация, с которой были написаны подобные тексты. Оказалось, что в целом журналисты воспринимали сообщения об обнаружении микробов на Марсе в 1996 году или открытии экзопланет в 2017-м как нечто положительное.

После этого сотрудники Университета Аризоны попросили 500 человек письменно рассказать, как они и общество в целом отреагировали бы на новость об обнаружении жизни за пределами Земли.

Оказалось, что личная реакция участников опроса была более положительной, чем их гипотезы по поводу отношения к существованию пришельцев всего человечества.

Наконец, ученые попросили добровольцев написать рецензии на два материала из The New York Times, один из которых был посвящен созданному в лаборатории искусственному человеку, а другой – обнаружению внеземных микробов.

И вновь реакция опрашиваемых на открытие инопланетной жизни оказалась более положительной, чем на текст об искусственном человеке.

Исследователи сделали вывод, что люди с воодушевлением ждут встречи с пришельцами и в целом испытывают к ним, скорее, интерес, чем страх.