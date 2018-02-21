У стен Кремля прошел первый бал кадетов ФСО

На Красной площади в здании ГУМа состоялся первый бал кадетов Федеральной службы охраны. 200 юношей и девушек под звуки вальсов и полонезов демонстрировали чувство ритма, грациозность и выправку. Бальные танцы — часть программы гармоничного воспитания молодых людей.

Им по 15 лет, это их первый бал, и не где-нибудь, а у стен Кремля. Но на лицах ни тени волнения. Выдержка, дисциплина, этикет — лишь малая часть, чему учат кадетов Федеральной службы охраны.

- Стрельба, рукопашный бой, стрелять умеем из Калашникова и винтовки, другие дети завидуют.

А еще углубленное изучение истории, игровые виды спорта, плавание. В школах кадеты проводят по 10 часов в день. Учат кадетов и бальным танцам. Тут на помощь парням приходят девушки. Их в специальных классах тоже немало. Полонез, вальс. Но и дисциплины мальчиков им тоже не чужды.

Движение кадетов ФСО, начинавшееся с одного класса, выросло до целой параллели. Две сотни парней и девушек. Учатся в обычной школе с ежедневными дополнительными занятиями.

"Это не просто муштра, это всестороннее развитие личности. А самое главное — уважительное отношение ко всему окружающему и желание быть полезными людьми", — говорит Наталья Сорокина, куратор кадетских классов школы №1574.

"Военная подготовка, физическая подготовка, хореография, история, музыка позволяет, на мой взгляд, формировать полноценных граждан, патриотов нашей страны", — Владимир Белановский, заместитель директора ФСО России.

В 2017 году у кадетов Федеральной службы охраны был первый выпуск. Большинство успешно поступили в престижные университеты, многие — в военные. В планах на будущее у руководства ФСО создать уже отдельный кадетский корпус.