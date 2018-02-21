Мединский: недобросовестных подрядчиков будем выкорчевывать как скверну

Уголовное дело возбуждено по факту хищения 45 миллионов рублей при проектировании новой сцены Малого Драматического театра (МДТ) в Петербурге. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает большим успехом двухлетнюю борьбу с недобросовестными подрядчиками.

На заседании Совета по театральному искусству министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что расследование в Малом драматическом театре началось по инициативе министерства культуры РФ, а вся ответственность лежит исключительно на недобросовестных подрядчиках.

"Расследование начато по нашей инициативе. Мы очень довольны, что два года борьбы с подрядчиками по строительству увенчались принятием жестких радикальных мер. Считаю это большим успехом. Мы и дальше будет эту скверну выкорчевывать", — сказал Владимир Мединский.

Директор Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ Наталья Волынская подчеркнула, что в тот момент, когда были выявлены многочисленные нарушения со стороны подрядчика, министр культуры настоял на расторжении контракта и придании делу уголовного характера.

Она уточнила, что руководство театра к следственным действиям не привлекалось. "Театр имеет очень опосредованное отношение к этому, только в части принятия решений по техническим, технологическим, интерьерным решениям, но никакого отношения не имеет к финансированию", — цитирует РИА Новости заявление Натальи Волынской.

На строительство новой сцены МДТ было выделено свыше двух миллиардов рублей. В структуре нового комплекса появятся сцена-трансформер на 600 мест, камерная сцена на 75 мест, три репетиционных зала, технические, складские, административные и другие помещения.