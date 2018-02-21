Немецкий дуэт выиграл женский бобслей. Россиянки на 12-м месте

Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова поднялись на два места в состязаниях женщин по бобслею на Олимпийских играх в Пхенчхане. После первого дня наш дуэт занимал 14-ю позицию, но в итоге стал 12-м. Победили немки Мариама Яманка и Лиза Букквитц.

торое место заняли американки Элана Мейерс-Тэйлор и Лоран Гиббс, которые во второй день установили рекорд олимпийской трассы – 50,46 сек. Однако им не хватило этого для победы. Третье место у канадской пары Кейлли Хамфрис и Фелисия Джордж. Второй наш дуэт Александра Родионова и Юлия Беломестных занял 17-е место.