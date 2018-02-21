Депутаты заплатили 25 миллионов, чтобы узнать, что о них думают

Госдуме нужен анализ общественного мнения о своей деятельности. Начальная цена контракта составляет 25 миллионов 691 рубль. Заявка от имени аппарата Думы размещена на сайте госзакупок.

Депутаты намерены узнать мнение о своей работе, принятых законах, высказываниях отдельных политиков, а также об ожиданиях от их работы у общества, экспертов и отдельных целевых групп, сообщает "Интерфакс". При этом в заявке отмечается, что Дума – один из ключевых институтов системы органов российской госвласти. И особенность ее положения и функционирования в высоком уровне публичности.

В заявке на сайте госзакупок отмечается, что общественный запрос — очень динамичен, на его формирование оказывают влияние не только резонансные события, но и достаточно устойчивые установки; в итоге, запрос определяет оценку деятельности Государственной Думы населением. А степень реализации запроса является ключевым фактором как доверия Думе, так и комплексной оценки ее деятельности.

Тем временем Госдума в первом чтении приняла законопроект о реформе системы госконтроля. Для каждого вида контроля будет утвержден административный регламент. Он определит процедуры и перечень обязательных требований, соблюдение которых относится к предмету соответствующего вида контроля.

Проект предусматривает создание ведомственных систем управления рисками. Используя такие системы, власти при планировании и осуществлении контроля будут учитывать степень тяжести негативных последствий, которые могут наступить в результате несоблюдения организациями и гражданами обязательных требований. Оценка рисков объектов контроля будут разделяться на шесть категорий риска — классов опасности.

Законопроект готовился несколько лет, пережил несколько редакций. Главная цель законопроекта – перестать кошмарить бизнес, заявил член комитета по контролю и регламенту Виктор Карамышев.