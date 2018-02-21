Российские керлингистки завершили выступление на Играх поражением от канадок

Российские керлингистки Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова проиграли сборной Канады в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в южнокорейском Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу канадок.

Ранее россиянки досрочно лишились шансов на выход в плей-офф и борьбу за медали. В итоге они заняли девятое место в турнирной таблице, одержав на групповом этапе две победы над сборными Китая и Дании и проиграв командам Великобритании, Швеции, США, Японии, Швейцарии, Южной Кореи и Канады.

В полуфиналах олимпийского турнира пройдут матчи Южная Корея – Япония и Швеция- Великобритания.