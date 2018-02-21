Хоккей. Канадцы обыграли финнов и вышли в полуфинал Игр

В олимпийском Пхенчхане продолжается олимпийский турнир. 21 февраля проходят четвертьфинальные матчи. Сборная Канады обыграла команду Финляндии и вышла в следующую стадию. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Максим Норо на первой минуте третьего периода и принес своей команде победу. В полуфинале канадцы встретятся с победителем матча Германия – Швеция. В другом полуфинале сборная Чехии сыграет с российскими хоккеистами, которые ранее разгромили команду Норвегии со счетом 6:1.