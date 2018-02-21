Долг по алиментам помог родителям найти "умершего" сына

Удивительная история под Волгоградом: долг по алиментам перед домом-интернатом помог родителям найти своего якобы умершего ребенка.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Надежда Зотова, три года назад судебному приставу поступил исполнительный документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 260 тысяч рублей. По указанному в документах адресу супруги не проживали, и на их поиски потребовалось время. Среди ответов на запросы был обнаружен лицевой счет, открытый на имя матери, уклоняющейся от уплаты алиментов.

Ее счет был арестован, и когда женщина пришла разбираться, судебный пристав-исполнитель разъяснил ей, что она должница по алиментам. Так выяснилось, что супружеская пара была уверена, что их ребенок умер.

В 2011 году после рождения ребенка врачи сказали матери, что малыш не проживет дольше недели. Посоветовавшись с мужем, женщина написала отказ и уехала домой. Через 5 дней супруги вернулись за ребенком, но им сказали, что малыша уже нет в живых.

В результате истории родители забрали ребенка из детдома и выплатили долг перед интернатом.