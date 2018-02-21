Испанские страсти: ревнивый мачо в "Прямом эфире" угрожает расправиться с русской женой

Любови Барлет завидовали все подруги. Они хвалили ее испанского мужа — настоящего мачо и состоятельного бизнесмена Франсиско Гонсалеса Мартинеса. Из сурового Мурманска россиянка переехала к Франсиско в курортный Виго на Атлантическом побережье.

Идиллия закончилась после переезда — романтическая сказка вскоре обернулась кошмаром. Ревнивый темпераментный супруг стал избивать жену и поднимать руку на шестилетнего сына Любы от первого брака. И даже рождение совместного ребенка не спасло семью от развода. Теперь испанский мачо готов пойти на все, лишь бы вернуть пятилетнего сына Максима в Испанию.

Семейная драма – в "Прямом эфире". Любовь Барлет вспоминает, что еще до свадьбы у них с будущим мужем были две ссоры из-за ревности. Но тогда она на это не обратила внимания. Будучи беременной, она услышала от Франка грязное оскорбление и приказ сделать аборт. После одной из ссор Люба ушла к подруге, а Франсиско в ее отсутствие разгромил квартиру. Он жестоко избил жену. Когда супруги развелись, Максиму был один год.

Суд определил график, по которому мальчик будет жить с матерью и отцом. Но, по словам Людмилы Барлет, ее бывший супруг соглашение саботировал, не позволял ей забирать мальчика, когда она приезжала за ним в положенное время.

В 2016 году Люба узнала, что экс-супруг добился в испанском суде решения о передаче ему полной опеки над ребенком. В страхе, что ее сына будут бить, Любовь выкрала сына из Испании

Франсиско Гонсалес Мартинес тоже приехал в студию "Прямого эфира". Он отказывается признавать, что бил жену и сына. Посмотреть в глаза бывшему зятю пришла мать Любы — Ольга Никулова. Выяснение отношений прошло очень эмоционально. Первый раз, пояснила Ольга Никулова, испанец избил ее дочь еще до свадьбы за отказ от секса с извращениями.

"Ударить подонка" решилась подруга россиянки Алена Корнеева. Она не может простить Франциску то, что он трижды отправлял Любу на аборт, а теперь воспылал любовью к сыну.

Помочь решить бойфренду проблему, где он жертва, приехала в Москву новая подруга Франка Кора Менсье Каррира. Она не верит, что мужчина, с которым она больше года знакома, может поднять руку на женщину.

"В нашей стране это немыслимо", — заявила испанка.

Почему Любовь провела месяц в заключении в Афинах, почему вышла за Франциско, зная, что представляет из себя ее избранник? Почему Гонсалес Мартинес приходил в питерский офис фирмы-партнера с ребенком в коляске? Что думает о семейном конфликте испанская бабушка Максима? Типично ли поведение Франсиско с девушками "из страны третьего мира", как называл Россию Мартинес? Все ответы – в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым.