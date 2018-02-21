Крошечная хищная рыбка использует свои глаза как прожектора

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Мировой океан 2 часа назад
Крошечная хищная рыбка использует свои глаза как прожектораЧитайте нас в Telegram
Небольшая рыбка вида Tripterygion delaisi, длина которой не превышает и пяти сантиметров, совсем не кажется опасным хищником. Между тем она обладает уникальным органом, превращающим глаза в настоящие фонари. И недавно учёные выяснили, что крошечные существа могут управлять свечением, чтобы лучше ориентироваться в пространстве.
Не секрет, что дельфины и летучие мыши используют эхолокацию (высокочастотные звуковые сигналы) для определения местоположения объектов вокруг. Но есть и те, кто применяет фотолокацию (photolocation), при которой для зондирования окружающей среды используется отражённый свет. Эта особенность встречается намного реже.
До недавнего времени среди позвоночных животных было только три известных науке примера: глубоководные антарктические плосконосы, светящиеся анчоусы и фонареглазые. Позже к этой группе уникальных существ присоединились рыбки вида T. delaisi.
Поясним, что фотолокация этих животных осуществляется за счёт встроенных хемилюминесцентных "прожекторов" – специального светящегося органа, расположенного рядом со зрачком. Такие органы отражают солнечный свет в боковом направлении, улучшая зрение существа при слабом освещении.
Самое интересное, что первые три вида животных, одарённых фотолокацией, никак её не контролируют. Для них это своего рода побочный эффект эволюции. Но о герое последнего исследования такого сказать нельзя. Рыбки пошли дальше и "приручили" свет.
Специалисты из Тюбингенского университета (Германия) выяснили, что рыбка вида T. delaisi может управлять светом при помощи собственных глаз. Немецкие исследователи назвали явление "контролируемое сияние зрачка".
Немного расскажем о героях исследования. Рыбок T. delaisi можно найти в Атлантическом океане и Средиземном море. Они предпочитают обитать в прибрежных районах на глубине от 5 до 19 метров, но порой их находят на глубине до 50 метров.
Большую часть времени рыбки проводят в относительно неподвижном состоянии, монотонно наблюдая за окружающим миром. Но стоит им приметить добычу (обычно кандидатами на эту роль становятся небольшие ракообразные и копеподы), как хищные существа начинаю медленно двигаться вперёд к цели, прежде чем нанести смертельный удар.
Исследовательская группа под руководством Нико Михильса (Nico Michiels) решила тщательно изучить редкую способность к фотолокации у этих крошечных хищных существ. Исследователи уже знали, что цвет "подсветки" глаз рыб может быть разным – красным или синим.
Синий — "регулярный" цвет. Красный же появляется, когда рыба с особыми флюоресцирующими клетками в радужной оболочке "включает" их. Иными словами, рыба имеет возможность "переключать" цвет. Отвечают за это вращательные движения глаз.
Исследователям стало интересно, может ли рыба делать это намеренно, то есть самостоятельно выбирать цвет свечения.
Учёные провели эксперименты с представителями вида T. delaisi. В первом испытании они показывали рыбе добычу или посторонний предмет. Оказалось, что свечение глаз возникало только в присутствии потенциальной жертвы.
В другом эксперименте рыба изменила "предпочтительный" цвет перенаправленного света с синего на красный. Произошло это, когда исследователи поменяли цвет фона в аквариуме. На синем фоне рыбы использовали красный свет, а на красном фоне – синий. Делалось это, чтобы лучше осветить свой будущий обед, предполагают учёные.
Исследователи считают, что эти рыбки полностью контролируют свечение своих глаз, а вот с какой целью они это делают, ещё только предстоит выяснить.
Одно из предположений, которое напрашивается прежде всего: такие "фары" помогают ловить добычу (освещать её или приманивать). Это вполне возможно, считают учёные, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы разобраться в природе этого эволюционного подарка.
Результаты научной работы представлены в издании Royal Society Open Science.
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