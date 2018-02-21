Перу: при падении автобуса в пропасть погибли 35 человек

21 февраля 201818:50
Перу: при падении автобуса в пропасть погибли 35 человекЧитайте нас в Telegram
В Перу упал в пропасть пассажирский автобус. В результате ЧП погибли не менее 35 человек, еще порядка 20 – получили ранения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Перу, по предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением, и автобус съехал c Панамериканского шоссе. Автобус упал с высоты примерно 200 метров.
Соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Педро Кучински. Подробности страшной аварии уточняются.
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