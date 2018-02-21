Лыжник Спицов: будь на моем месте Устюгов, команда стала бы сильнейшей

Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал выступление в командном спринте, где он вместе с Александром Большуновым завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Пхенчхане.

Первое место заняли норвежцы, третьими стали французы. "Очень доволен серебряной медалью, на большее я и не мог рассчитывать. Если бы на моем месте был Сергей Устюгов, то команда стала бы сильнейшей. Я бы, естественно, уступил ему место, — сказал Спицов, которого цитирует ТАСС. — Привыкать к тому, что ты уже медалист, трудно, да и к тому же каждый день новые условия и новая гонка".

Большунов сказал, что он доволен результатом, но отметил тактическую ошибку Спицова. "Тактики никакой не было, мы не думали об этом и смотрели по ходу гонки. Привыкать к тому, что мы медалисты, не стоит, гонок-то всего шесть. Было реально зацепиться, но сегодня так получилось. Мы довольны результатом, — сказал Большунов. — Для золота хватало всего, просто помешала маленькая тактическая ошибка Дениса на его последнем этапе".