Звезда "Очень странных дел" станцевал в Антарктике с пингвинами. Видео

Американский актер Дэвид Харбор достиг своей цели и станцевал в Антарктиде с пингвинами, ради чего ему пришлось набрать 200 тысяч ретвитов от поклонников. Видео, на котором звезда сериала "Очень странные дела" танцует в окружении птиц, американец опубликовал у себя в "Твиттере".

В комментарии видео Харбор призвал своих читателей подписать петицию для того, чтобы создать крупнейший в мире охраняемый заповедник для пингвинов.

https://t.co/29mTHvLYOA

here's a petition to create the largest protected area in the world.@Greenpeace has 1M sigs.

let's give them 1.8.

1.8 million.

1 for every proposed square km

for the 'guins.

here's me dancing with them,

as promised.

they don't have netflix.@Greenpeace ? pic.twitter.com/jjLBk2XOIr