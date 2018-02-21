Газету Bild жестоко разыграли

Крупнейшую немецкую ежедневную иллюстрированную газету-таблоид Bild разыграли коллеги.

Как передает телеканал "Россия 24", это сделали журналисты германского сатирического журнала Titanic.

Один из них позвонил в редакцию Bild и, представившись российским хакером по имени Юрий, поведал доверчивым газетчикам о том, что Россия с помощью некоей фабрики троллей в социальных сетях мешает Германии сформировать коалиционное правительство, вмешиваясь в переговоры между Ангелой Меркель (лидер Христианско-демократического союза) и Мартином Шульцем (Социал-демократическая партия).

В Bild посчитали, что это отличный повод написать статью. А в итоге получили грандиозный скандал — журналистское сообщество ФРГ возмущается тем, как одно из самых известных изданий Германии обращается с информацией и проверяет источники.