"Театральный скандал" в Петербурге: на деньги, выделенные на новую сцену, покупали элитные дома

Малый драматический театр Петербурга попал в криминальные сводки: похищены 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проектирование новой сцены. Уже возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Есть задержанные. Кто они, и как объясняют произошедшее в Минкультуры?

В сумерках, по лестнице, через окно задерживали подозреваемых в хищении 45 миллионов бюджетных рублей, которые должны были пойти на проектирование и строительство новой сцены Малого драматического театра. Имен следствие пока не называет. Но в СМИ пишут, что на кадрах оперативной съемки руководитель фирмы "Стройсоюз СВ" Максим Корнеев.

Следователи говорят только, что задержана группа лиц, которые, по данным информагентств, на похищенные деньги покупали элитную недвижимость и автомобили Mercedes , Porsche, Lexus.

"Возбуждено уголовное дело, идут дальнейшие розыскные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщает официальный представитель Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталия Воскресенская.

Сейчас новая сцена МДТ выглядит не слишком впечатляюще. Просто старинные стены и тишина за строительным забором. На заборе написано, что строительство закончат в мае этого года, осталось через три месяца. Учитывая открывшиеся обстоятельства, в такие сроки верится слабо.



"Хронологически это выглядело следующим образом: 2013 году дирекция заключила контракт на проектирование и выплачен аванс, частично работы были выполнены, — рассказывает директор Северо-Западной дирекции Минкульта РФ Наталья Волынская. — Аванс был достаточным, но по результатам главгосэкспертизы, сумма проектирования была значительно ниже, чем была определена изначально, поэтому получилось так, что аванс перекрыл стоимость работ".

Контракт был заключен с непубличным акционерным обществом "Театрально-декорационные мастерские". Сумма — 146 миллионов рублей. По версии следствия, 45 из них похитили те, кто действовал от имени фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект", привлеченных к реализации контракта.

"Очень рад, что два года борьбы с этим подрядчиком закончились принятием радикальных мер, — признается министр культуры Владимир Мединский. — Мы и дальше будем бороться с этой скверной, я имею в виду недобросовестных подрядчиков. Слава богу, к этому не имеет отношения театр как таковой".

Малый драматический театр — одна их самых известных площадок не только в Петербурге. У него статус "театра Европы", как у "Одэона" в Париже и "Пикколо-театра" в Милане. МДТ основан в 1944-м, с 2003-го им руководит Лев Додин, и слава театра главным образом связана с его постановками, которые собрали огромное количество премий.

Нынешний скандал к самой труппе и руководству Малого драматического не имеет ровным счетом никакого отношения. Речь — только о подрядчике, который, как рассказал архитектор Михаил Мамошин, пытался его обмануть, продолжая строительство даже без авторского участия. "Сотрудники тех же "Театрально-декорационных мастерских" фигурируют в еще одном уголовном деле, которое возбудили начале февраля, — добавляет архитектор, автор проекта новой сцены МДТ. — Тоже хищения, и тоже театр, только уже Большой драматический, имени Товстоногова".

По версии следствия, с 2011-го по 16-й годы с "Мастерскими" были заключены контракты на реставрацию театра и реконструкцию высокотехнологичного оборудования на общую сумму около двух миллиардов рублей. И учитывая нынешнюю историю с МДТ, в Петербурге, похоже, вырисовываются предпосылки для большого "театрального дела".