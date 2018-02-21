Ротация идет по плану. Минобороны РФ опровергло информацию о смене командующего в Сирии

Командующие группировкой российских войск в Сирии меняются согласно плану, то есть каждые полгода. Никаких оснований нарушать этот график нет. Так Министерство обороны РФ прокомментировало сообщение газеты "Коммерсант", будто в марте нынешний главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин вернется в Сирию.

В военном ведомстве добавили, что генерал-полковник Александр Журавлев, который сейчас возглавляет армейскую группировку в Арабской Республике, эффективно справляется со всеми своими обязанностями, пишет агентство "Интерфакс-АВН".

Напомним, что Александр Журавлев руководит российскими силами в Сирии с ноября 2017 года. На этом посту он сменил генерала-полковника Сергея Суровикина.