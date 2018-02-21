Москву ожидают двадцатиградусные морозы

Москва в ожидании ультра-полярного вторжения. Проще говоря, станет еще холоднее. Синоптики обещают аномальные для конца февраля морозы. И хотя в градусах прогноз выглядит не так жутко, днем не ниже -20°, в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности. С понижением температуры меняется спрос на товары и услуги. Вслед за лопатами, москвичи разбирают тепловые пушки и заказывают обогрев машин.

Морозы, пришедшие на смену небольшой оттепели, добавили головной боли и жителям, и коммунальщикам. Тротуары замерзли, а так и не вывезенный, слегка подтаявший снег, превратился в глыбы льда.

"Вы сами видите, какие тут глыбы. Пройти человеку, проехать детской коляске невозможно уже две недели", — жалуется Татьяна Дрожжечкова.

В нечищенных дворах парализовало машины: сначала их завалило снегом, а сейчас они буквально вмерзли в асфальт.

Такие автомобили в народе называют "подснежниками". Машина превратилась в ледяной сугроб. И, судя по всему, выехать она сможет только весной, когда все это растает. Но даже если откопать машину удастся, то вот заведется ли она — большой вопрос. Обогрев теплопушками сейчас — дело популярное и прибыльное. В Интернете — сотни предложений и спрос — огромный.

Но зачем платить, если обычный фен работает по тому же принципу. Эти видеокадры сейчас бьют все рекорды по числу просмотров в Сети.

Эти фотографии тоже активно обсуждают в сети. На московских улицах заметили необычных дворников. В жилетках, с лопатами — все как положено. Некоторые комментаторы даже предположили, что за лопаты взялись студенты РУДН. Как нам удалось узнать — учащиеся этого вуза действительно выходят на расчистку снега, но только территории университета.

Студенты из Гвинеи-Бисау и Кот-д’Ивуара уже пятый год живут в России. Будущие экономисты признаются, что самое сложное для них не язык — привыкнуть к местной погоде.

"Очень холодно, потому что на моей родине очень жарко. Я, если честно, здесь в Москве в первый раз увидел снег. Мне холодно, но все равно я привык чуть-чуть ", говорит Флориберту Кардозу Гомеш, студент РУДН.

Между тем столичные синоптики потепления не обещают, и в ближайшие дни морозы только окрепнут. По области, возможно похолодание до -28°. И наверное сложнее всего в такую погоду приходится людям без определенного места жительства.

Для бездомных всю зиму, но особенно в такие морозные дни, работают социальные службы. Каждую ночь по городу курсируют специальные автобусы, в которых можно согреться. Развернуты и мобильные пункты, где могут накормить и напоить горячим чаем.