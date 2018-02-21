В "Аэрофлоте" багаж пассажиров будут проверять трижды

Новость для пассажиров "Аэрофлота" — размеры ручной клади теперь под усиленным контролем. Габариты багажа, который путешественники бесплатно берут с собой в салон, перед посадкой проверят трижды. Сумки и рюкзаки придется тщательно измерить и взвесить — всё должно соответствовать строго определенным параметрам.

"Здравствуйте, вашу ручную кладь в калибратор поставьте, пожалуйста".

Название этой несложной металлической конструкции скоро узнают все пассажиры. Калибратор, он же сайзер, обычно стоял у стоек регистрации без дела. Теперь мимо него не пройдёшь.

В салон, по-прежнему можно взять чемодан или сумку, но только определённого размера, а в дополнение — рюкзак, весом не больше пяти килограммов, букет цветов, детскую люльку или портплед. А вот третью сумку с фотоаппаратом или ноутбуком уже не пропустят. Товары, купленные в Duty Free, должны быть в одном пакете.

В авиалайнерах со стандартной компоновкой салона одно багажное отделение, как правило, предназначено для вещей трёх пассажиров. Но при неограниченном проносе ручной клади в салон свободных мест на всех чаще всего не хватает.

"Многие компании, наоборот, сокращают нормы провоза ручной клади на борту, мы решили не сокращать эти размеры, мы решили просто более жёстко следить за количеством", — пояснил Максим Фетисов, пресс-секретарь "Аэрофлота".

Это известно каждому часто летающему пассажиру: если в самолёт пришел последним — места для багажа точно не хватит. Конфликты из-за свободных полок — не редкость.

"Вот эти две вещи я специально сдавала в багаж и была только с одной этой сумкой. Потому что я понимала, что, действительно, места не будет. И в бизнес-классе я с трудом упихнула вот эту сумочку", — говорит пассажирка Галина Мельникова.

"На этапе регистрации вы могли видеть, что он не вмещается в калибратор специальный, которым можно измерить размер ручной клади. И вот мы попробуем его разместить на багажной полке, и вы видите, что для него места недостаточно. Если повернуть его боком, он займёт большую часть багажного отсека", — рассказывает Андрей Васильев, инструктор-проводник.

Обмануть компанию не получится. Размер и количество ручной клади теперь проверяют трижды — сначала на стойке регистрации. Потом ещё раз — перед паспортным контролем и снова — у выхода на посадку. Процедура новая и пока непривычная.

"Пожалуйста, оформите всё это, как следует. В таком количестве мы не можем вас допустить".

Известный саксофонист Игорь Бутман одним из первых оценил ещё одно нововведение авиакомпании. В салоне самолёта теперь можно возить музыкальные инструменты.

"Одно время спрашивали: а что это у вас там? Если инструмент, то заставляли сдавать даже в багаж", — поведал музыкант.

Пустят на борт и с громоздкими профессиональными видеокамерами. Только кофр от аппаратуры нужно будет сдать в багаж.