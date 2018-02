Реакция Трампа на стрельбу во Флориде спровоцировала массовые акции протеста школьников

Вскоре после стрельбы, устроенной 19-летним Николасом Крузом в школе флоридского города Парклэнд 14 февраля, Дональд Трамп в "Твиттере" выразил соболезнования жертвам трагедии и их близким. Это сообщение настолько сильно разозлило школьников, что они начали выходить на митинги по всей стране, сообщает New Yorker.

"Мои молитвы и соболезнования родственникам жертв ужасающей стрельбы во Флориде. Ни один ребенок, учитель и кто бы то ни было еще не должен чувствовать себя в опасности в американских школах", — написал Трамп.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

Многие сочли этот твит бесчувственной отпиской. Возмущенные подростки обратились к главе государства с требованием прекратить трепать языком и запретить, наконец, свободное ношение оружия.

"Ваши молитвы и соболезнования ни черта не стоят для тех, кто потерял любимых. Перестаньте болтать и сделайте что-нибудь полезное", — заявил один из интернет-пользователей.

Your prayers and condolences are not worth a damn to those who lost loved ones. Stop blathering and do something useful. You have done nothing useful yet.