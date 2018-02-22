Лига чемпионов. "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Севилью" в гостях

В Севилье прошла встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между местным клубом и английским "Манчестер Юнайтед". Испанцы создали несколько хороших моментов, однако вратарь гостей Давид де Хеа не позволил соотечественникам отличиться в этой встрече. Матч завершился нулевой ничьей.

Игра прошла с преимуществом "Севильи". Хозяева поля нанесли 25 ударов, из которых 8 пришлись в створ ворот англичан. Однако из своего преимущества они не смогли извлечь пользы. Футболисты "Манчестер Юнайтед" из шести ударов лишь раз попали по испанским воротам.

Ответная встреча между этими командами состоится 13 марта в Манчестере.