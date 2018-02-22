Под Африном курдские отряды убили 40 турецких солдат и боевиков

К северу от города Африн (65 километров от Алеппо) курдские бойцы отразили атаки формирований "Сирийской свободной Армии" (ССА), которых поддерживают турецкие войска. По данным агентства Firat, ополченцы из "Сил народной самообороны" (СНС) подбили два танка и два бронетранспортера в районе Шерран. В результате операции были убиты около 20 боевиков ССА и турецких военнослужащих. В соседнем округе Раджу во время контратаки курдов погибли еще 20 турецких солдат.

За последние двое суток отряды СНС потеряли 14 бойцов, их похоронили в Африне, передает ТАСС.

ВВС и артиллерия Турции продолжают обстреливать город Джандарис, где находятся оборонительные рубежи "Сил народной самообороны". Оттуда поступают все новые сведения о жертвах и пострадавших среди мирных жителей.

Согласно данным турецкого генерального штаба, с 20 января на севере Сирии вооруженные силы уничтожили 1780 террористов, к которым в Анкаре причисляют бойцов СНС.