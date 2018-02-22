В канадской провинции Онтарио из-за паводка эвакуируют жителей

На юге канадской провинции Онтарио повышение уровня воды в водоемах привело к эвакуации местного населения. Об этом сообщает телеканал CBC.

Причиной раннего паводка стало неожиданное потепление, которое в начале недели пришло в некоторые провинции Канады, и проливные дожди. В зоне бедствия оказались города Ватерлоо, Даннвилль, Кэмбридж, Лондон, Онаджвилль, Сент-Мэрис и Чэтэм-Кент. В среду, 21 февраля, в городе Брэнтфорд был введен режим чрезвычайного положения, власти объявили о принудительной эвакуации жителей нескольких районов, передает ТАСС. Точное число вынужденных переселенцев не уточняется.

В ночь на 21 февраля в Оранджвилле с дороги в местную реку смыло автофургон, в котором находились женщина и ее трехлетний сын. Женщине удалось выбраться из машины, а мальчик выскользнул у нее из рук. В настоящее время полицейские и добровольцы ведут поиски малыша, его маму госпитализировали.

По данным Национального метеорологического бюро, 20 февраля в районе Ниагарского водопада (провинция Онтарио) воздух прогрелся до +17 градусов Цельсия. Плюсовая температура продержится в регионе в ближайшие сутки. Похолодает только в четверг, передает ТАСС.