Число пострадавших при взрыве на пароме в Мексике увеличилось до 25 человек

Число пострадавших во время взрыва на пароме в мексиканском штате Кинтана-Роо в среду, 21 февраля, возросло до 25 человек. Такие данные СМИ сообщил глава управления гражданской обороны и пожарной охраны города Плайя-дель-Кармен Хуан Карлос Соса.

Как уточнил Соса, на борту парома во время ЧП находились более 140 человек. По последней информации, 25 человек пострадали. Получили травмы 20 мексиканцев и пятеро иностранцев. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Несколько человек уже выписаны из больницы, передает ТАСС. ранее Евгений Ненашкин, пресс-секрерать посольства РФ в Мексике, сообщил, что у диппредставительства нет данных о том, что во время взрыва могли пострадать граждане России.

Взрыв прогремел на одной из верхних палуб. В настоящее время власти устанавливают причины и детали случившегося.