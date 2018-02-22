Тренер "Спартака" Каррера: игроки отдадут 130 процентов своих сил

Накануне ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между московским "Спартаком" и испанским "Атлетиком" главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера сообщил, что спартаковцы приехали в Бильбао не ради прогулки. Он надеется исправить ситуацию после поражения в Москве.

"Безусловно, испанцы будут фаворитами. Но и мы приехали сюда не ради прогулки. Постараемся исправить ситуацию, повернуть ее в нашу сторону", — цитирует итальянского специалиста официальный сайт "Спартака".

Кроме того, он заявил, что не готов выпустить на игру с "Атлетиком" 11 игроков атаки, чтобы добиться нужного результата. "Нам надо послать в ворота три гола. Но нам также нужно не пропустить. Не готов выпустить одиннадцать атакующих игроков, чтобы забить как можно больше", — заметил Каррера.

Также он пообещал, что "Спартак" в ответной встрече выложится на 130 процентов. "Мы здесь для того, чтобы выходить на поле и бороться. Завтра игроки отдадут 130 процентов своих сил. Да, будет непросто. Но, как говорится, мяч круглый", — заключил итальянец.

Напомним, что "красно-белые" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля. Встреча с испанским "Атлетиком" начнется в 23:05 по московскому времени.