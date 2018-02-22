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Стрельба в Америке 4 часа назад

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22 февраля 201802:33

Трамп предложил раздать оружие школьным учителям для защиты от преступников

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагает разрешить работникам школ и учителям скрытое ношение оружия с целью защиты от нападений вооруженных преступников.

На прошлой неделе в США на фоне стрельбы в школе города Парклэнд во Флориде с новой силой возобновились дискуссии об ограничениях оборота оружия.

В среду, 21 февраля, на встрече с учителями и учащимися школ Трамп предложил, чтобы учителя проходили специальную подготовку и потом имели бы с собой скрытое оружие. В этом случае в школе не было бы свободных от оружия зон. Как пояснил президент, именно в таких свободных зонах преступники и пытаются совершать преступления. Они расстреливают людей, понимая, что никто не выстрелит по ним в ответ.

Также Трамп предложил набирать на работу в школы в качестве охранников бывших военнослужащих, которые умеют обращаться с оружием.

Глава государства напомнил, что в среднем подобные атаки длятся около трех минут, а правоохранителям надо порядка 5-10 минут, чтобы прибыть на место происшествия.

Трамп предположил, что многие будут против этого предложения, но многим оно понравится.

В Соединенных Штатах Америки право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции, напоминает РИА Новости. Оружейное лобби выступает против дальнейших ограничений на покупку оружия. Но, согласно последним опросам, большинство американцев поддерживают усиление проверок.

В настоящее время наличие психической болезни, судимость и некоторые другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие. Однако существующая система часто дает сбои, в том числе в случаях массовой стрельбы.

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