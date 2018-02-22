Названа причина взрыва на туристическом пароме в Мексике

Скопившийся газ взорвался в среду, 21 февраля, на пароме у причала города Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр туризма латиноамериканской страны Энрике де ла Мадрид.

По словам министра, в результате взрыва пострадали 19 человек. врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое. Ранее сообщалось, что при взрыве получили ранения 25 пассажиров парома, их жизни вне опасности.

Власти муниципалитета Солидаридад, где произошло ЧП, сообщили, что в больницу на осмотр были доставлены 19 мексиканцев и пятеро граждан США, напоминает ТАСС.