Офицерам ВС РФ выдали отечественные защищенные мобильники за 115 тысяч

Офицерам вооруженных сил РФ, имеющим допуск к документам особой важности, начали выдавать защищенные мобильные телефоны М-663С "Атлас" отечественного производства. Об этом сообщила газета "Известия", ссылаясь на Министерство обороны России.

Как уточняется, аппараты, изготовленные ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", в конце 2017 году получили офицеры ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад. Телефон позволяет выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций через обычные сотовые сети (аппарат работает с SIM-картами "Мегафона"). Специальный блок, шифрующий сигнал, отвечает за криптографическую защиту речевой информации. В случае активации режима пропажи телефона происходит экстренное удаление ключей шифрования.

Аппарат весом 130 граммов в состоянии выдерживать перепад температур от -20 до +50 градусов по Цельсию. Он принимает звонки даже после получасового погружения в воду, передает ТАСС. Данную модель выпускают в ограниченном количестве – около 100 штук в год. Каждый экземпляр стоит 115 тысяч рублей и собирается вручную на протяжении четырех месяцев.

ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", помимо разработки защищенных сотовых телефонов, занимается обеспечением информационной безопасности официальных интернет-сайтов, производством различных видов пластиковых карт, защитой электронного документооборота и так далее.