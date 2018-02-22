США озвучили условия отказа от размещения ядерных крылатых ракет

Соединенные Штаты Америки не планируют размещение крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении, если Российская Федерация будет выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне сделал заместитель помощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер.

Как подчеркнул Суфер, если Россия вновь начнет соблюдать договор о РСМД, вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, а также изменит свое агрессивное геополитическое поведение, Соединенным Штатам не надо будет размещать крылатую ракету морского базирования.

Ранее Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину Соединенных Штатов Америки, напоминает Газета.Ru. В документе говорится, что усилия США должны быть направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Также там отмечается, что страна продолжит тратить финансы на модернизацию ядерных сил, на бомбардировщики, стратегические подводные лодки и межконтинентальные ракеты.