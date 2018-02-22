НБА оштрафовала владельца "Далласа" за призыв к сдаче игр

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала владельца "Даллас Маверикс" Марка Кьюбана на 600 тысяч долларов за желание проиграть все оставшиеся матчи чемпионата, чтобы получить первый пик драфта новичков лиги 2018 года.

На данный момент клуб находится на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. На его счету 18 побед за 58 игр. Владелец "Далласа" Марк Кьюбан заявил, что его команде лучше проиграть все оставшиеся матчи регулярного чемпионата, чтобы получить выгоду на драфте, сообщает ТАСС.

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации посчитала слова Кьюбана неуместными и наносящими вред организации. После этого владелец "Далласа" был оштрафован.