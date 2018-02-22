Помощники шерифа в округе Броуард в США будут носить оружие на территории школ

Шериф округа Броуард Скотт Исраэль распорядился, чтобы все помощники, имеющие квалификацию, имели при себе оружие во время нахождения на территории школ. Такое распоряжение появилось после того, как 14 февраля в одной из школ округа произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

На пресс-конференции шериф заявил, что с настоящего момента помощники, прошедшие отбор и подготовку, на территории школ будут носить оружие.

Стрельба произошла в одной из школ города Парклэнд 14 февраля, напоминает РИА Новости. В результате нее погибли 17 человек. Вскоре после случившегося правоохранители задержали бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза сообщил, что его подзащитный признает вину лишь в том случае, если прокуратура не станет требовать для него смертной казни.