Сноубордистка Гассер завоевала золото в биг-эйре

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Олимпиада-2018 1 час назад
22 февраля 201805:07
Сноубордистка Гассер завоевала золото в биг-эйреЧитайте нас в Telegram
22 февраля на Олимпийских играх в Южной Корее сноубордистки разыграли медали в дисциплине биг-эйр. В финальной части соревнований приняли участие двенадцать спортсменок. Победу по итогам трех попыток одержала австрийская сноубордистка Анна Гассер, набравшая 185,00 балла.
Серебряная медаль Олимпиады досталась американке Джейми Андерсон (177,25). В тройке призеров оказалась и представительница Новой Зеландии Зои Садовски Синнот (157,50), сообщает ТАСС.
Ранее российская сноубордистка Софья Федорова не смогла пробиться в финал, заняв 21-е место в квалификации.
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