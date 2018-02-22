Сноубордистка Гассер завоевала золото в биг-эйре

22 февраля на Олимпийских играх в Южной Корее сноубордистки разыграли медали в дисциплине биг-эйр. В финальной части соревнований приняли участие двенадцать спортсменок. Победу по итогам трех попыток одержала австрийская сноубордистка Анна Гассер, набравшая 185,00 балла.

Серебряная медаль Олимпиады досталась американке Джейми Андерсон (177,25). В тройке призеров оказалась и представительница Новой Зеландии Зои Садовски Синнот (157,50), сообщает ТАСС.

Ранее российская сноубордистка Софья Федорова не смогла пробиться в финал, заняв 21-е место в квалификации.