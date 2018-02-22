Сеул потратил около 220 тысяч долларов на трехдневный визит делегации из КНДР

Южная Корея потратила порядка 240 миллионов вон (более 223 тысяч долларов) на трехдневный визит в страну делегации из Корейской Народно-Демократической Республики, в которую вошла Ким Ё Чжон – родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Такие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на неназванного представителя министерства объединения Республики Корея.

Порядка 130 миллионов вон (121 тысяча долларов) были израсходованы на размещение делегации из четырех человек и 18 членов обслуживающего персонала, передает ТАСС. Еще 50 миллионов вон (46,5 тысячи долларов) были потрачены на транспорт. Столько же было израсходовано на питание.

В начале 2018 года по инициативе Пхеньяна начались межкорейские переговоры, в результате на Игры в Пхёнчхане отправилась делегация КНДР, состоящая из более чем 500 спортсменов, чиновников и артистов. Позднее в Южную Корею приезжала с визитом делегация во главе с председателем президиума Верховного народного собрания Ким Ён Намом. В состав делегации входила Ким Ё Чжон. Прошли переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, ему было передано приглашение посетить Пхеньян.