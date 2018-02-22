Режиссера Гильермо дель Торо обвинили в плагиате

Режиссера Гильермо дель Торо хочет засудить сын американского драматурга Пола Зиндела.

Дэвид Зиндел обвиняет дель Торо в плагиате: якобы он позаимствовал сюжет фильма "Форма воды" из пьесы Зиндела 1969 года "Позволь мне услышать твой шепот".

Сын драматурга требует, чтобы доходы от прокаты киноленты достались ему, а также настаивает на том, чтобы на территории США запретили показ картины.

"Форма воды" номинирована на кинопремию "Оскар" в 13 номинациях. В мировом прокате лента собрала более 90 миллионов долларов, напоминает телеканал "Россия 24".