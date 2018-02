Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Оттаву"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Чикаго Блэкхоукс" принимал на своей площадке "Оттава Сенаторз". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "индейцев". Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов забросил свою 16-ю шайбу в сезоне.

В первом периоде соперники обменялись голами. На точный бросок Патрика Кейна гости ответили шайбой Зака Смита. В начале второй двадцатиминутки Артем Анисимов вывел свою команду вперед. Однако еще до перерыва Мэтт Дюшен сравнял счет в этой встрече.

В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели, как, впрочем, и в овертайме. А в буллитной серии точнее оказались хоккеисты "Чикаго".

