В Лондоне объявили лауреатов музыкальной премии Brit Awards

В Лондоне состоялась 38 церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Итоги можно увидеть на официальной странице премии в Twitter.

В номинации "Мировое признание" победил популярный британский музыкант Эд Ширан. Лучшей британской группой названы Gorillaz. Американцы Foo Fighters победили в категории "Лучший международный коллектив".

Певица из Великобритании Дуа Липа (ее первый альбом вышел в июне 2017 года) получила сразу две награды – "Лучшая британская исполнительница" и "Лучный новый исполнитель". По версии учредителей премии, лучшим исполнителем в Британии был назван рэпер Stormzy. Его альбом Gang Sings & Prayer также назвали лучшим в Британии. Кендрик Ламар, американский хип-хоп исполнитель, победил в номинации "Лучший международный исполнитель", а новозеландская певица Lorde получила награду как "Лучшая международная исполнительница".

Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, напоминает РИА Новости. Она была основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые премия была вручена в 1977 году. Brit Awards вручается ежегодно с 1982 года.